cliniche chiuse e pazienti lasciati senza cure procura catania apre indagine su visodent

Una situazione allarmante quella delle cliniche Visodent, chiuse senza preavviso e pazienti abbandonati. La procura di Catania indaga, rivelando un trend inquietante nel settore sanitario, dove la fiducia dei consumatori è messa a dura prova. Un punto cruciale: quanti altri centri operano in modo simile? Questa vicenda solleva interrogativi su come tutelare i diritti dei pazienti e garantire cure sicure e accessibili a tutti.

Cliniche dentistiche chiuse da un giorno all’altro e pazienti lasciati senza cure. La procura di Catania ha aperto un fascicolo per truffa a carico della Visodent, catena con molti centri in Sicilia, dopo le denunce presentate da più cittadini e da due associazioni di consumatori. I pazienti, nonostante avessero già pagato anticipatamente per impianti o interventi dentali e avessero fissato un appuntamento con il dentista della clinica, hanno improvvisamente trovato le porte chiuse. Nessuna risposta alle telefonate e nessuno che sapesse dare una spiegazione. Dopo una pioggia di segnalazioni dello stesso tipo, il procuratore aggiunto Fabio Scavone ha deciso di aprire un’indagine ipotizzando il reato di truffa. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it