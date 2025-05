Click day Bando Isi Inail | quando è e cosa sapere

Il countdown è partito! Il 19 giugno 2025, alle ore 11, avrà luogo il click day del Bando Isi 2024 dell'Inail, con 600 milioni di euro a fondo perduto in palio. Si tratta di un'opportunità imperdibile per le imprese che vogliono investire nella sicurezza sul lavoro. Un solo obiettivo: presentare la domanda in 20 minuti. La preparazione è la chiave per non perdere questo treno verso un ambiente lavorativo più sicuro e innovativo!

L'Inail ha fissato per giovedì 19 giugno 2025 alle ore 11 il tanto atteso click day del Bando Isi 2024, che mette a disposizione 600 milioni di euro a fondo perduto per progetti di miglioramento della sicurezza sul lavoro. Le imprese avranno solo 20 minuti di tempo per inviare la domanda: velocità e preparazione sono fondamentali, perché i fondi potrebbero esaurirsi in pochi minuti. Le aziende interessate possono compilare e salvare la domanda fino alle ore 18 del 30 maggio, a condizione di aver già raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando. La procedura si svolge interamente online attraverso la piattaforma Inail, nella sezione "Accedi ai servizi online".

