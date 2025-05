Classifica Italia calcio femminile | azzurre tra salvezza e rischio playout

Il pareggio con la Svezia riaccende la speranza per le azzurre, ma la salvezza resta un obiettivo in bilico. In un contesto dove il calcio femminile sta guadagnando sempre più attenzione, ogni punto è fondamentale. La Nazionale italiana si trova ora a dover affrontare un cammino difficile, tra riscatti e rischi di playout. Riuscirà a trasformare questo risultato in slancio positivo? Il futuro è tutto da scrivere!

L’Italia ha pareggiato con la Svezia per 0-0 nel match valido per la quinta giornata della Nations League di calcio femminile. Le azzurre non sono riuscite a superare la corazzata scandinava di fronte al proprio pubblico di Parma e si sono così dovute accontentare di portare a casa un punto, che serve per smuovere la classifica ma che rende impossibile il sogno di conquistare il primo posto nel proprio girone visto che la Danimarca ha avuto la meglio sul Galles per 1-0. Alla vigilia dell’ultima giornata, infatti, Svezia e Danimarca sono appaiate al comando a quota 9 punti, mentre l’Italia insegue a due lunghezze di distacco e il Galles occupa l’ultima posizione nel gruppo 4 con due punti all’attivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Italia calcio femminile: azzurre tra salvezza e rischio playout

Calcio a 5 / Serie A Femminile, Okasa Falconara ko 6-5 a Salandra: il primo posto sfuma all’ultima giornata

Le Okasa Falconara chiudono la stagione regolare con una sconfitta inaspettata: 6-5 contro la CMB Futsal.

Cerca Video su questo argomento: Classifica Italia Calcio Femminile Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Italia - Svezia in Nations League di Calcio donne 2025: programma, convocate, orario e dove vedere la partita in diretta; Calendario della fase a leghe della UEFA Women's Nations League 2025; Dove vedere Italia-Svezia di Nations League Femminile; La Nazionale Femminile se la vedrà al Tardini con un osso molto duro da scorticare: l’Italia non batte la Svezia dal 2018, ma le Azzurre di Soncin ce la possono fare. 🔗Su questo argomento da altre fonti

LIVE Italia-Svezia, Nations League calcio femminile 2025 in DIRETTA: Soncin schiera dal 1’ Piemonte e Cantore, presenti anche Bonansea e Caruso

oasport.it scrive: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:15 Le due nazionali stanno scendendo in campo in questo momento. A breve gli inni, poi il calcio d'inizio!

Nations femminile, Italia fermata sullo 0-0 dalla Svezia. Ma buone indicazioni verso l'Europeo

Lo riporta gazzetta.it: Al "Tardini" la squadra di Soncin gioca un bel primo tempo, ma nella ripresa deve stringere i denti. Fallito il tentativo di sorpasso in testa al gruppo ...

Calcio femminile, Nations League. Buona Italia contro la Svezia, ma non si va oltre lo 0-0. Scandinave ancora prime

Scrive calcionews24.com: Calcio femminile, Nations League. Buona Italia contro la Svezia, ma non si va oltre lo 0-0. Scandinave ancora prime Nella 5a giornata della fase a gironi di Nations League femminile, non va oltre lo 0 ...