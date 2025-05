Classifica Giro d’Italia 2025 diciannovesima tappa | Del Toro guadagna su Carapaz con gli abbuoni Pellizzari cade

Nella diciannovesima tappa del Giro d'Italia 2025, il ciclista del Toro conquista preziosi abbuoni su Carapaz, mentre Pellizzari cade e perde terreno. Nonostante l'attesa di una battaglia epica lungo i 166 km da Biella a Champoluc, i big si sono mantenuti in un silenzioso equilibrio. Questo evento mette in luce la strategia crescente nel ciclismo: la pazienza può essere la chiave per un trionfo finale. Chi avrà la meglio?

La diciannovesima tappa del Giro d'Italia proponeva una sfilza di salit e lungo i 166 km da Biella a Champoluc e si sperava in una sfida campale tra gli uomini di classifica in dalle battute iniziali, ma sui tre GPM di prima categoria (Col Tzecore, Col Saint-Pantaléon e Col de Joux) non è successo letteralmente nulla e tutti i big sono rimasti insieme. L'ascesa di Antagnod (ultimi 4,2 km al 5,8% di pendenza media), la cui vetta era posta a cinque chilometri dal traguardo, non poteva di certo fare una differenza abissale Gli uomini in lotta per il Trofeo Senza Fine sono rimasti guardinghi nella parte iniziale, visto anche il ritmo tenuto dagli uomini della UAE Emirates-XRG, che hanno lavorato egregiamente per il capitano Isaac Del Toro.