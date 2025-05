Classifica FIMI Nicolò Filippucci debutta davanti agli altri di Amici

Nicolò Filippucci sorprende tutti debuttando al primo posto nella classifica FIMI, sfidando i colossi della musica come Ultimo. Questo trionfo segna un momento cruciale per gli ex allievi di Amici, che dimostrano come il talento possa emergere anche dopo il palco del talent. L’album "Un’ora di follia" non è solo un successo commerciale, ma un canto di libertà per chi sogna di farsi strada nel panorama musicale. Un avvio da non perdere di vista!

Settimana di debutto per gli ormai ex allievi della ventiquattresima edizione di Amici nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 23 al 29 maggio 2025. A partire più forte, all'interno della chart degli album dominata da Ultimo, è Un'ora di follia di Nicolò Filippucci, eliminato nella semifinale del talent di Maria De Filippi. Nei singoli, si riprende la vetta Blanco con Piangere a 90. Ecco gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I singoli. Blanco – Piangere a 90. Sfera Ebbasta & Shiva – Neon. Alfa & Manu Chao – A me mi piace. Luchè feat. Geolier – Ginevra. W Sound, Beèle & Ovy on the Drums – La plena.

