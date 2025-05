Classi pollaio Piccolotti Avs attacca il governo | Si arrende al problema per risparmiare

Durante il dibattito a Montecitorio, la deputata Elisabetta Piccolotti ha acceso i riflettori sulle classi pollaio, denunciando un governo che sembra più interessato a risparmi che alla qualità dell'istruzione. Questo tema si inserisce in un contesto più ampio, dove la lotta per una scuola efficace e inclusiva diventa cruciale per il futuro del nostro paese. Cosa implica davvero per i nostri ragazzi questa scelta? Scoprilo!

La deputata di Alleanza Verdi Sinistra, Elisabetta Piccolotti, ha lanciato un duro attacco al governo durante il dibattito a Montecitorio sul decreto Pnrr Scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Classi Pollaio Piccolotti Avs Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

FISCO, TURCO (M5S): CETO MEDIO KO, PROMESSE GOVERNO LIQUEFATTE. 🔗Cosa riportano altre fonti

Piccolotti: il governo Meloni taglia un anno di scuola e non fa nulla per le classi pollaio

Scrive informazionescuola.it: Scuola: Risparmi a Spese degli Studenti? Il Governo Meloni torna al centro del dibattito politico con una decisione che sta sollevando numerose critiche. Tra i punti più discussi ci sono i tagli alla ...

Caso Pozzolo, Piccolotti (Avs): "Interrogazione a Piantedosi, perché gli è stato concesso il porto d'armi?"

Come scrive globalist.it: Elisabetta Piccolotti, parlamentare di Avs, si unisce alla schiera dell ... il fatto è che la classe dirigente di questa destra attualmente al governo ha un problema con le armi e vorrebbe ...

Scuola, Piccolotti (Avs): "Spese insostenibili per le famiglie, dal governo neanche una parola"

Secondo globalist.it: Elisabetta Piccolotti, esponente dell’Alleanza Verdi Sinistra, in un post su facebook ha sottolineato le difficoltà economiche che le famiglie italiane dovranno affrontare con l’inizio delle ...