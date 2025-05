Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2025 26 ecco dove a rischio le immissioni in ruolo IN AGGIORNAMENTO

Il mondo della scuola si prepara a un autunno caldo: dopo le operazioni di mobilità 2025/26, emergono classi di concorso in esubero che potrebbero compromettere le nuove immissioni in ruolo. Questo scenario non è solo un problema per i docenti, ma riflette una questione più ampia di carenza di personale e riforme necessarie nel sistema educativo. Rimanere aggiornati è fondamentale per chi aspira a un futuro nella didattica!

Al termine delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 202526, che comprendono trasferimenti e passaggi di cattedra o di ruolo, gli Uffici scolastici provinciali rendono note le classi di concorso in esubero. I dati sono utili per la programmazione delle future immissioni in ruolo. L'articolo Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 202526, ecco dove a “rischio” le immissioni in ruolo IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso secondaria PNRR2: in alcune classi di concorso si passa alla prova orale con 70, in altre occorre addirittura 100. Ecco il voto minimo [COMPLETO]

L'attesa è finita: oggi gli USR pubblicano la lista dei candidati ammessi alla prova orale del concorso DDG n.

Cerca Video su questo argomento: Classi Concorso Esubero Dopo Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2025/26, ecco dove a rischio le immissioni in ruolo [IN AGGIORNAMENTO]; Posti disponibili e situazioni di esubero dopo le operazioni di mobilità per il 2025/26; Immissioni in ruolo 2025/26: ecco le CdC in esubero dopo i trasferimenti [In aggiornamento]; Classi di concorso in esubero per l'anno scolastico 2025/26, gli avvisi degli USP (AGGIORNAMENTO 27 maggio). 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2025/26, ecco dove a “rischio” le immissioni in ruolo [IN AGGIORNAMENTO]

Si legge su orizzontescuola.it: Al termine delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2025/26, che comprendono trasferimenti e passaggi di cattedra o di ruolo, ...

Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2023, ecco gli avvisi Uffici Scolastici e la tabella

informazionescuola.it scrive: Roma, 2 giugno 2023 – Classi di concorso – Dopo le recenti operazioni di mobilità del personale ... hanno avviato la pubblicazione degli avvisi riguardanti le classi di concorso in esubero. Leggi ...

Esubero Docenti 2025/26: Ecco Dove Non ci Saranno Assunzioni nella Scuola

Si legge su msn.com: Dopo le recenti operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2025/26, emergono dati preoccupanti: numerose classi di concorso risultano in esubero in diverse province italiane. Questa situazione potre ...