Classe dell’Itis da Vinci vince il ’Bellacoopia’

La classe 4AE dell’ITIS Da Vinci di Carpi ha conquistato il primo posto alla 18ª edizione di Bellacoopia! Un traguardo che non solo celebra l'innovazione scolastica, ma riflette anche un crescente interesse per l'economia collaborativa tra i giovani. In un mondo sempre più orientato verso la sostenibilità e la cooperazione, queste iniziative formano le menti del futuro, pronte a costruire un domani migliore. Ricordate: il cambiamento inizia da qui!

L’istituto da Vinci di Carpi, con la classe 4AE, è il vincitore della 18ª edizione di Bellacoopia, il concorso per le scuole di Modena e Ferrara promosso da Legacoop Estense che premia il miglior progetto di impresa cooperativa. È stata una finale ricca di sorprese quella di mercoledì al Laboratorio Aperto – ex teatro Verdi di Ferrara, come spiega il presidente di Legacoop Estense Paolo Barbieri: "Promuoviamo Bellacoopia per proporre a ragazze e ragazzi un percorso formativo sfidante e coinvolgente, che dia la possibilità di confrontarsi con il mondo del lavoro, mettendosi alla prova". "Ogni anno rimaniamo positivamente sorpresi dall’attenzione e sensibilità dei giovani sui temi di sostenibilità, inclusione sociale e innovazione – prosegue la responsabile del progetto Catia Toffanello –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Classe dell’Itis da Vinci vince il ’Bellacoopia’

Cerca Video su questo argomento: Classe Dell Itis Vinci Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Classe dell’Itis da Vinci vince il ’Bellacoopia’; 'Bellacoopia', nella finale del concorso premiate due scuole del territorio; Bellacoopia 2025, medaglia d’oro all’Itis Leonardo da Vinci di Carpi; Il Da Vinci di Carpi vince il concorso per le scuole Bellacoopia Estense. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Classe dell’Itis da Vinci vince il ’Bellacoopia’

Si legge su msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Bellacoopia 2025, medaglia d’oro all’Itis Leonardo da Vinci di Carpi

Lo riporta temponews.it: Una finale ricca di sorprese ha concluso, mercoledì 28 maggio al Laboratorio Aperto – Ex Teatro Verdi di Ferrara, la diciottesima edizione di Bellacoopia, il concorso per le scuole di Modena e Ferrara ...

L'Istituto Da Vinci sul podio al concorso nazionale "Penna e Spatha"

Scrive primamilanoovest.it: Una scuola della Lombardia è salita sul podio del concorso letterario nazionale indetto dall’associazione Italia Langobardorum: si tratta dell’Istituto Comprensivo “Da Vinci” di Cornaredo. L'Istituto ...