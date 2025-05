Clamorosa svolta nel caso Manuela Murgia l’ex fidanzato arrestato dopo 30 anni

Una svolta clamorosa riaccende l'attenzione su uno dei casi di cronaca più enigmatici dell'ultimo trentennio. L'ex fidanzato di Manuela Murgia, la giovane trovata morta nel 1995 a Cagliari, è stato arrestato, portando con sé un turbinio di emozioni e interrogativi. Questo evento non solo segna una possibile giustizia per la famiglia Murgia, ma riflette anche un trend crescente di riapertura di casi freddi, dove la verità può finalmente emergere. Chi

Cagliari, 30 maggio 2025 – A trent’ani di distanza si riapre il caso di Manuela Murgia. C'è infatti una svolta nell'inchiesta sulla morte di Manuela Murgia, la ragazza cagliaritana di 16 anni trovata senza vita nel canyon della necropoli di Tuvixeddu il 5 febbraio di 30 anni fa. L'allora fidanzato, Enrico Astero, oggi 54enne, è indagato con l'accusa è di omicidio volontario. Allora il decesso era stato archiviato dalla Procura come suicidio, ma i familiari della ragazza non hanno mai creduto a quella tesi e si sono sempre battuti per ulteriori indagini fino alla riapertura, recente, del caso. L'avviso di garanzia è stato notificato questo pomeriggio dalla Polizia al 54enne, difeso dall'avvocato Marco Fausto Piras. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Clamorosa svolta nel caso Manuela Murgia, l’ex fidanzato arrestato dopo 30 anni

Manuela Murgia non si suicidò, la svolta clamorosa dopo 30 anni a Cagliari: indagato l’ex fidanzato

Una nuova luce si fa strada sulla tragica morte di Manuela Murgia, avvenuta nel 1995. Dopo tre decenni, l'ex fidanzato è indagato per omicidio volontario, rovesciando le convinzioni consolidate che classificavano il caso come un suicidio.

