Ciurma! Otto appuntamenti a Pinerolo tra teatro cinema circo e fantasia

Quest'estate, Pinerolo si trasforma in un palcoscenico di magia e creatività con "Ciurma"! Dal 14 giugno al 12 luglio 2025, otto imperdibili eventi tra teatro, cinema e circo porteranno gioia ai più piccoli e alle loro famiglie. In un periodo in cui la cultura per bambini è sempre più valorizzata, questa iniziativa invita a riscoprire il potere dell'immaginazione. Non perdere l'occasione di vivere serate indimenticabili!

