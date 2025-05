Cittadinanza il referendum vuole dimezzare i tempi | Ius sanguinis un principio di un' Italia che non esiste più

Il referendum sulla cittadinanza sta per cambiare il volto dell'Italia. Dimezzare i tempi per ottenere la cittadinanza non è solo una questione burocratica, ma un passo verso una società più inclusiva. I nostri bambini, come Samir e Victoria, crescono insieme, imparano e costruiscono legami. È ora di riconoscere il loro diritto a sentirsi parte di questa nazione. La vera forza dell'Italia si basa sulla sua diversità!

Sono i vari Samir, Zelian, Victoria: bambini che vanno all'asilo con i nostri figli, che frequentano le stesse scuole medie o superiori, donne e uomini che lavorano insieme a noi e che devono attendere 10 anni per richiedere la cittadinanza italiana, pur pagando le tasse, parlando italiano e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Cittadinanza, il referendum vuole dimezzare i tempi: "Ius sanguinis un principio di un'Italia che non esiste più"

Referendum cittadinanza, il simbolo con le date del voto proiettati su Palazzo Chigi: il blitz del comitato promotore

Il comitato promotore del referendum sulla cittadinanza ha fatto sentire la sua voce con un’iniziativa audace a Palazzo Chigi.

Cerca Video su questo argomento: Cittadinanza Referendum Vuole Dimezzare Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Referendum sulla cittadinanza: cosa cambia se vince il sì; Cittadinanza, il referendum vuole dimezzare i tempi: Ius sanguinis un principio di un'Italia che non esiste più; Referendum, il quinto quesito: volete dimezzare a 5 anni i tempi per la cittadinanza italiana?; Blog | Referendum, al voto 8-9 giugno per dimezzare gli anni per la cittadinanza. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Referendum 2025: il quesito 5 sulla cittadinanza italiana

Scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Referendum, cosa dicono i 5 quesiti su cittadinanza e lavoro dell’8 e il 9 giugno

Riporta lifegate.it: Referendum, ecco cosa dicono i 5 quesiti su cittadinanza e lavoro dell'8 e il 9 giugno: con il sì si cambia la legge.

Referendum, garantire più tutele ai lavoratori e dimezzare gli anni per ottenere la cittadinanza: ecco per cosa si vota l'8 e 9 giugno

Da ildolomiti.it: TRENTO. In tutta Italia i prossimi 8 e 9 giugno ogni cittadino è chiamato ad esprimersi su ben 5 quesiti referendari: quattro dei quesiti riguardano il lavoro, e uno la cittadinanza. Si tratta di refe ...