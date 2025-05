Cisti ovariche quando una si rompe all' improvviso com' è successo a Miley Cyrus e che cosa fare

Miley Cyrus ha condiviso un momento critico della sua carriera: la rottura di una cisti ovarica poco prima di un grande show. Un evento che non solo colpisce la salute, ma anche la vita professionale. Scopri cosa fare in questi casi e come prevenire simili situazioni, grazie ai consigli di un'esperta ginecologa. La salute è il primo passo verso il successo! Non lasciare che un imprevisto ti fermi.

Ospite al The Zane Lowe Show, la cantante ha rivelato di aver avuto la rottura di una cisti ovarica pochi giorni prima di un importante show. «Ho fatto lo spettacolo comunque, ma è stato davvero molto difficile». Come si può rompere una cisti, quali possono essere le conseguenze e come si fa a prevenire? Risponde la ginecologa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Cisti ovariche, quando una si rompe all'improvviso com'è successo a Miley Cyrus (e che cosa fare)

