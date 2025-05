Circondato e preso a sprangate alla Zisa 43enne in coma | s' indaga per tentato omicidio

Un'altra violenta aggressione scuote la comunità, portando alla ribalta il crescente allarme sociale legato alla sicurezza nelle strade italiane. Un 43enne, originario dello Sri Lanka, è attualmente in coma dopo essere stato brutalmente picchiato con una spranga. La polizia indaga per tentato omicidio, ma la vera domanda è: cosa sta accadendo nel nostro Paese? Un episodio che invita a riflettere sull'intolleranza e la violenza che serpeggiano tra noi.

In coma dopo essere stato brutalmente pestato per strada e preso a colpi di spranga. La polizia ha avviato un'indagine per tentato omicidio, per il momento a carico di ignoti, dopo il ricovero al pronto soccorso del Civico di un 43enne dello Sri Lanka, titolare di un'attività commerciale di via. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Circondato e preso a sprangate alla Zisa, 43enne in coma: s'indaga per tentato omicidio

Cerca Video su questo argomento: Circondato Preso Sprangate Zisa Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Milano, preso a sprangate da sconosciuti: grave uomo di 33 anni

ilgiornale.it scrive: Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo sarebbe entrato nel cortile del condominio per salutare un amico quando, improvvisamente, è stato circondato da almeno tre persone e preso a sprangate ...

Preso a sprangate in centro storico a Genova, indaga polizia

Secondo ansa.it: Un ragazzo di 22 anni, marocchino, è stato preso a sprangate domenica sera in via Gramsci, nel centro storico di Genova. L'aggressore è riuscito a scappare facendo perdere le tracce. Il giovane ...

Dublino, giovane preso a sprangate per aver salutato il fidanzato

ilgiornale.it scrive: Danilo Matta è un ragazzo brasiliano di chiare origini italiane, è stato preso a sprangate nel cuore della notte da alcuni balordi. L'episodio è accaduto a Dublino. Unica "colpa" del giovane è ...