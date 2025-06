Circa 400 studenti nella ludoteca cittadina di Napoli | percorsi formativi e scambi culturali

Alla Ludoteca Cittadina di Napoli, circa 400 studenti stanno vivendo un'esperienza unica di crescita e scambio culturale! Grazie ai “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”, i giovani possono esplorare il mondo educativo con un approccio innovativo. In un'epoca in cui l'orientamento professionale è fondamentale, questi percorsi offrono l'opportunità di sviluppare abilità chiave e costruire un futuro più consapevole. Non perdere questa occasione di cambiamento!

Anche quest’anno la Ludoteca Cittadina ha aperto le sue porte a numerosi istituti scolastici della città per ospitare i “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO), nell’ambito della convenzione tra i licei a indirizzo psico-socio-pedagogico e il Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Napoli. I percorsi . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - Circa 400 studenti nella ludoteca cittadina di Napoli: percorsi formativi e scambi culturali

