Cioccolato sempre più raro quando finirà del tutto | cede al clima e alla corsa all’oro?

Il cioccolato, il nostro dolce rifugio, sta affrontando una crisi senza precedenti. Con cambiamenti climatici e speculazioni che ne minacciano la produzione, il cacao potrebbe diventare un lusso inaccessibile. La Costa d'Avorio, leader mondiale, ha visto un drastico calo nella produzione. Immaginate un futuro senza cioccolato: un’assenza che non solo influenzerà il mercato, ma anche le nostre abitudini quotidiane e i momenti di dolcezza. L’ora di ag

E se tra pochi decenni il cacao non fosse più acquistabile? Già oggi approvvigionarsi di cacao è sempre più complicato: i prezzi continuano a salire e la produzione a diminuire. Nel 2024 entrambi i fenomeni hanno raggiunto livelli fuori scala. Un esempio è la Costa d'Avorio, primo produttore mondiale, dove la produzione è crollata da 2,2 milioni a 1,4 milioni di tonnellate. A gennaio 2025, il prezzo del cacao, come segnalato da produttori e distributori, è passato da 5,5 euro al chilo a 18 euro al chilo. I motivi sono molteplici e, come spesso accade parlando di cambiamento climatico ed eventi estremi, non si tratta solo di clima: lo sfruttamento umano e ambientale, e la logica del profitto, superano ogni sguardo sostenibile, prima ancora che ecologico, umano.