Cinque nuovi Cavalieri del Lavoro in Lombardia chi sono i nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Milano si illumina con l'assegnazione di cinque nuovi Cavalieri del Lavoro, un riconoscimento che celebra l'eccellenza imprenditoriale lombarda. Questi leader visionari non solo hanno guidato le loro aziende verso il successo, ma hanno anche contribuito a plasmare un futuro sostenibile per la nostra economia. In un periodo in cui l'innovazione è fondamentale, il loro esempio ci ricorda quanto l'impegno individuale possa fare la differenza nel contesto collettivo. Scopri chi sono e lasciati ispirare!

Milano, 30 maggio 2025 – Cinque nuovi Cavalieri del Lavoro in Lombardia. Si tratta di imprenditori e imprenditrici che si sono distinti per il contributo allo sviluppo economico, sociale e civile del Paese. L'onorificenza viene conferita ogni anno d al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di concerto con il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida – in occasione della Festa della Repubblica. Il Capo dello Stato ha firmato oggi i 25 decreti, cinque dei quali riguardano persone che hanno imprese in Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cinque nuovi Cavalieri del Lavoro in Lombardia, chi sono i nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella

