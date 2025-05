Cinque giardini italiani tra i 25 più belli del mondo uno è in Toscana

Cinque giardini italiani sono stati incoronati tra i 25 più belli del mondo, con uno splendido angolo di Toscana in prima fila! In un’epoca in cui il benessere mentale e il contatto con la natura sono sempre più ricercati, questi luoghi offrono un rifugio perfetto. Immagina di passeggiare tra fiori rari e piante storiche: un’esperienza che va oltre il semplice viaggio, lasciando un’impronta nel cuore. Scopri quale giardino ha conquistato questa prestigiosa classifica

C’è chi viaggia per l’arte, chi per assaporare nuove cucine o per perdersi tra i banchi dei mercatini d’antiquariato. Altri scelgono la natura, alla ricerca di silenzio e bellezza. Ma quali sono i giardini che valgono davvero un viaggio, quelli capaci di lasciare un segno indelebile nella memoria? A questa domanda ha risposto il New York Times, affidando a sei esperti la selezione dei 25 giardini più straordinari del mondo. Dopo un confronto durato quattro ore e una prima lista di oltre cinquanta candidati, è emersa una classifica pubblicata sul magazine T. I criteri? Non la popolarità o il numero di visitatori, ma qualcosa di più profondo: la capacità di stupire, la forza evocativa del progetto, la bellezza botanica, il valore culturale e simbolico, e in certi casi persino l’audacia concettuale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

