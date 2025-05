Cinema Rex da ottobre ad aprile ha registrato oltre 3mila presenze | tante le iniziative anche con le scuole

Il Cinema Rex di Cesenatico ha brillato da ottobre ad aprile, superando le 3.000 presenze! Questo successo non è solo un trionfo per il cinema, ma riflette una crescente voglia di cultura e socialità in città. Le iniziative con le scuole hanno avvicinato i giovani al grande schermo, dimostrando che il cinema è un potente veicolo educativo e di aggregazione. Scopri perché il Rex è diventato il cuore pulsante della community!

Il Cinema Rex – la sala cinematografica allestita al Palazzo del Turismo, nel cuore di Cesenatico – si è confermata in questi mesi come una realtà culturale e di intrattenimento molto apprezzata e amata dalla città. Il progetto curato da Sputnik Cinematografica Aps ha registrato un grande. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Cinema Rex, da ottobre ad aprile ha registrato oltre 3mila presenze: tante le iniziative anche con le scuole

