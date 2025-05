Cinema e arte si incontrano al Multisala Corso il nuovo film di Masbedo Arsa

Il cinema si fa arte al Multisala Corso di Piacenza! Giovedì 5 giugno, non perdere "Arsa", il nuovo capolavoro di Masbedo, diretto da Nicolò Massazza e Iacopo Bedogni. Questo secondo lungometraggio non è solo un film, ma un'esperienza che esplora i confini tra visivo e concettuale. Dopo la proiezione, un talk stimolante approfondirà il significato dell'opera. Un evento imperdibile per gli amanti del cinema e della cultura contemporanea

Arsa (2024) - il secondo lungometraggio diretto da Nicolò Massazza (1973) e Iacopo Bedogni (1970), in arte Masbedo - viene presentato giovedì 5 giugno alle ore 21 al Cinema Multisala Corso di Piacenza, in collaborazione con Xnl Piacenza. La proiezione del film sarà accompagnata da un talk con i.

Cinema, Amata: "Orgogliosa per l'assegnazione di tre David di Donatello a L'arte della Gioia"

"Sono davvero orgogliosa del successo conseguito da 'L’Arte della Gioia' alla settantesima edizione dei premi David di Donatello.

