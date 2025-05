Cinecittà Muscarella FNC UGL Comunicazioni | Presentato il piano industriale 2025-2029 i lavoratori al centro del progetto

Cinecittà si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia! Con il piano industriale 2025-2029, i lavoratori diventano il fulcro di una rinascita che punta a valorizzare il talento italiano nel cinema. Questo progetto non è solo una promessa, ma un'opportunità per rilanciare l'industria cinematografica in un periodo di grande trasformazione. Un passo fondamentale verso un futuro dove creatività e lavoro si intrecciano in modo sorprendente. Siete pronti a seguire questa evoluzione?

"Abbiamo accolto con viva soddisfazione il piano industriale per gli stabilimenti cinematografici di Cinecittà presentato alle Organizzazioni Sindacali nella giornata di ieri dall'Amministratore Delegato, Manuela Cacciamani" è quanto dichiara il Segretario Generale FNC UGL Comunicazioni, Salvatore M.