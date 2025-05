Cindy festeggia con uno scatto in bikini Rande risponde con un video privato | 27 anni dopo l’amore è ancora protagonista nelle loro vite

Cindy Crawford festeggia in bikini mentre Rande Gerber risponde con un video privato, dimostrando che l'amore può resistere alla prova del tempo. In un’epoca in cui le relazioni sembrano effimere, la loro storia di 27 anni è un faro di speranza. Questo scambio social non è solo un gesto d'affetto, ma un invito a riscoprire la bellezza della complicità. Chi non sogna un amore così duraturo?

N el mondo delle coppie famose, dove l'amore spesso brucia veloce come una candela al vento, Cindy Crawford e Rande Gerber sembrano vivere un'eccezione luminosa. Dopo 27 anni di matrimonio, la top model e l'imprenditore brindano a un amore che resiste al tempo con eleganza e complicità. A testimoniarlo è stato un dolcissimo scambio social: lei con uno scatto vintage in bikini e parole sincere, lui con un video nostalgico pieno di momenti privati e autentici. Cindy Crawford story. guarda le foto Lo scatto rétro di Cindy Crawford per celebrare l'anniversario di matrimonio. Cindy Crawford, 59 anni, ha pubblicato su Instagram una foto scattata sulla spiaggia, lei in bikini floreale e Rande, 63, abbracciato a lei.