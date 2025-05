Cina | Shanghai ospita Int’l Humanoid Robot Skills Competition 2025

A Shanghai si è aperta l'International Humanoid Robot Skills Competition 2025, un evento che segna un passo cruciale nel mondo della robotica. Qui, i robot non solo mostrano abilità straordinarie nella manipolazione di oggetti, ma anticipano anche come la tecnologia possa rivoluzionare le nostre vite quotidiane. In un'epoca in cui l'automazione sta cambiando il panorama lavorativo, quali opportunità e sfide ci attendono? Rimanete sintonizzati!

Un robot gareggia in una competizione di manipolazione di mangiatoie durante l'International Humanoid Robot Skills Competition 2025 che si tiene presso il Salone scientifico di Zhangjiang a Shanghai, nella Cina orientale, ieri 29 maggio 2025. L'evento e' stato inaugurato ieri a Shanghai, incentrato su scenari industriali, domestici e commerciali. Oltre 60 squadre mondiali si sono sfidate in applicazioni robotiche e innovazione tecnologica di base. Dei robot "giocano" una partita di calcio durante l'International Humanoid Robot Skills Competition 2025 che si tiene presso il Salone scientifico di Zhangjiang a Shanghai, nella Cina orientale, ieri 29 maggio 2025.

