Cina | rapporto tasso di tabagismo in calo al 232%

Un segnale di cambiamento arriva dalla Cina: il tasso di tabagismo è sceso al 23,2%, segnando un calo significativo nel panorama della salute pubblica. Questa notizia si inserisce in un trend globale verso una maggiore consapevolezza dei rischi legati al fumo. Riflessioni sociali e politiche stimolano una cultura di vita più sana, offrendo uno spunto di speranza per le generazioni future. La sfida ora è mantenere questo slancio!

Il tasso di tabagismo tra i cittadini cinesi di eta’ pari o superiore ai 15 anni e’ sceso al 23,2% lo scorso anno, con un calo di 0,9 punti percentuali rispetto al 2022, secondo un rapporto di indagine pubblicato ieri dalle autorita’ sanitarie cinesi. I risultati sono stati resi pubblici durante un evento per celebrare la 38ma Giornata mondiale senza tabacco, che ricorre domani. Organizzato dalla Commissione nazionale per la salute, l’indagine ha mostrato che il 63,9% degli intervistati ha dichiarato di aver ricevuto informazioni sul controllo del tabacco negli ultimi 30 giorni, dimostrando l’impatto delle diffuse campagne antifumo della Cina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: rapporto, tasso di tabagismo in calo al 23,2%

Cerca Video su questo argomento: Cina Rapporto Tasso Tabagismo Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

TABAGISMO - Cina, dal 1° maggio stop a fumo nei luoghi pubblici

Lo riporta informazione.it: (Radio Cina Internazionale) ... Tempi duri per i fumatori anche in Cina, visto che dal prossimo 1 maggio sarà vietato accendersi una "bionda" in tutti i locali pubblici ma non sul posto di lavoro.

La Cina rallenta: tasso di crescita ai minimi dal 1990, nascite mai così basse dal 1980

Come scrive ilsole24ore.com: La Cina rallenta e il mondo si preoccupa. L’Ufficio nazionale di statistica lo ha confermato stamane: la crescita economica nell’intero 2018 è scesa al tasso annuo più lento dal 1990 - ai ...