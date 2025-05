Cina | principali professionisti USA di arte asiatica esplorano grotte di Longmen

Quando i giganti dell'arte americana si avventurano tra le maestose grotte di Longmen, l'incontro con 1.500 anni di storia cinese diventa un viaggio di scoperta culturale. L'arte asiatica sta vivendo una rinascita globale, e queste esplorazioni non sono solo un omaggio al passato, ma un passo verso un dialogo interculturale sempre piĂą vitale. Quali nuove prospettive emergeranno da questa esperienza unica? Restate sintonizzati!

Cosa succede quando alcuni dei piu’ importanti professionisti statunitensi di arte asiatica si trovano faccia a faccia con 1.500 anni di arte cinese e con l’eredita’ duratura dello scambio culturale? Questa settimana, un gruppo di importanti professionisti statunitensi provenienti da istituzioni come il Cleveland Museum of Art si e’ immerso nel cuore della storia dell’arte cinese, le grotte di Longmen. Con oltre 2.300 grotte e nicchie, questo sito patrimonio mondiale dell’UNESCO conserva capolavori della scultura buddista e tracce senza tempo del dialogo tra civilta’. Ascoltiamo cosa ci raccontano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: principali professionisti USA di arte asiatica esplorano grotte di Longmen

