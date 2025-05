Cina | Pechino aeroporti vedono record rimborsi fiscali per viaggiatori stranieri

Pechino segna un nuovo primato: nei primi quattro mesi del 2023, i rimborsi fiscali per viaggiatori stranieri hanno raggiunto 369 milioni di yuan, evidenziando un aumento del 79,41% rispetto all’anno scorso. Questo trend non è solo un segnale di ripresa post-pandemia, ma anche un invito per i turisti a scoprire le bellezze cinesi con vantaggi economici. Maggiore accessibilità e attrattiva per il turismo internazionale sono in arrivo!

Nei primi quattro mesi di quest'anno, le dogane dei due principali aeroporti di Pechino hanno elaborato richieste di rimborso fiscale alla partenza per i viaggiatori stranieri per un totale di circa 369 milioni di yuan (circa 51,36 milioni di dollari), con un aumento del 79,41% su base annua, stabilendo un nuovo record per lo stesso periodo storico, secondo la dogana di Pechino. La politica di transito senza visto di 240 ore ha incrementato in modo significativo il numero di stranieri che visitano la Cina, ha dichiarato la dogana municipale. Da gennaio ad aprile, la dogana di Pechino ha gestito 7,07 milioni di passeggeri in entrata e in uscita, con un aumento del 22,3% anno su anno.

