Cina | nuova nave ospedale evidenzia sforzi per fornire beni di pubblica sicurezza

La Cina lancia la sua terza nave ospedale, l’“Arca del buon auspicio”, un simbolo concreto dell’impegno nel rafforzare la sicurezza pubblica globale. In un momento in cui la salute e la cooperazione internazionale sono più cruciali che mai, questa iniziativa mette in luce come le potenze mondiali possano unirsi contro le emergenze sanitarie. Un dato interessante? Queste navi non solo curano, ma favoriscono anche la diplomazia sanitaria, costruendo ponti tra i Paesi.

Un portavoce del ministero cinese della Difesa nazionale ieri ha confermato l’entrata in servizio della terza nave ospedale su larga scala del Paese, l'”Arca del buon auspicio”, sottolineando il ruolo di simili navi nel fornire beni di pubblica sicurezza alla comunita’ internazionale. L'”Arca del buon auspicio” e’ la terza nave ospedale di classe 10.000 tonnellate progettata e costruita a livello nazionale in Cina, ha dichiarato il portavoce Zhang Xiaogang durante una regolare conferenza stampa. Dotata di capacita’ di prontezza al combattimento e strutture mediche avanzate, la nuova imbarcazione si aggiunge all'”Arca della pace” e all'”Arca della Via della seta” come risorsa fondamentale per le operazioni di sostegno medico marittimo, ha sottolineato Zhang. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: nuova nave ospedale evidenzia sforzi per fornire beni di pubblica sicurezza

Cerca Video su questo argomento: Cina Nuova Nave Ospedale Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Addestramento terza nave ospedale della Marina Militare cinese. 🔗Se ne parla anche su altri siti

La nuova vita dell’acqua Tesorino Ospedali, Cina ed Emirati Arabi

Lo riporta lanazione.it: A cominciare dagli ospedali. E’ recente l’accordo con ... Ma, allo stesso tempo, Tesorino ha continuato a mantenere i contatti con Cina ed Emirati Arabi per la fornitura di acqua anche a ...