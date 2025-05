Cina lo spettacolare crollo controllato del ponte di Xingan

Un evento straordinario che ha catturato l'attenzione globale: il crollo controllato del ponte di Xingan, in Cina, è diventato un'autentica attrazione. In pochi secondi, la struttura si è trasformata in un cumulo di macerie, segnalando non solo il potere della tecnologia esplosiva, ma anche la crescente tendenza a utilizzare questi eventi come opportunità di intrattenimento e promozione turistica. Un modo audace di reinventare il concetto di demolizione!

L'abbattimento del ponte di Xingan, nella provincia dello Jiangxi, si è trasformato in uno spettacolo. Grazie alle cariche esplosive, la struttura è stata fatta collassare in una manciata di secondi.

