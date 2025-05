Cina | invita Stati membri SCO a costruire insieme centro di applicazione IA

La Cina lancia una sfida globale, invitando gli Stati membri della SCO a unirsi per creare un innovativo centro di applicazione dell'intelligenza artificiale. In un momento in cui la tecnologia IA sta plasmando il futuro del lavoro e della societĂ , questa iniziativa potrebbe segnare un punto di svolta nella cooperazione internazionale. Un'opportunitĂ da non perdere per esplorare come la sinergia tra nazioni possa dare vita a soluzioni sorprendenti!

La Cina ha invitato gli Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) a collaborare per la costruzione di un centro di applicazione dell'IA, secondo un piano presentato ieri al forum per la cooperazione sull'IA Cina-SCO 2025, nella municipalita' settentrionale cinese di Tianjin. Il Piano per la costruzione del centro di cooperazione per l'applicazione dell'intelligenza artificiale tra Cina e Stati membri della SCO propone anche obiettivi quali la coltivazione dei talenti, una maggiore cooperazione industriale e una migliore cooperazione nella fornitura di servizi open-source.

Svizzera: briefing con stampa dopo incontro di alto livello Cina-Stati Uniti

Il 11 maggio 2025, a Ginevra, si è svolto un incontro di alto livello tra Cina e Stati Uniti riguardo agli affari economici e commerciali.

