Oggi, a Hong Kong, si è scritta una nuova pagina nella storia della mediazione internazionale con la firma della Convenzione per l'istituzione dell'Organizzazione Internazionale per la Mediazione (IOMed). In un'epoca in cui i conflitti globali richiedono soluzioni innovative e collaborative, questo passo rappresenta un segnale forte di volontà di dialogo. Scoprire come questa iniziativa possa cambiare le dinamiche diplomatiche è solo l'inizio!

Questa foto, scattata oggi 30 maggio 2025, mostra una veduta dell'Organizzazione internazionale per la mediazione (IOMed) a Hong Kong, nel sud della Cina. Oggi qui si e' tenuta la cerimonia di firma della Convenzione sull'istituzione dell'Organizzazione internazionale per la mediazione.

Borse di Hong Kong in rialzo: tregua sui dazi tra Usa e Cina spinge l'indice Hang Seng

La Borsa di Hong Kong ha registrato una significativa crescita, chiudendo in rally grazie alla tregua sui dazi tra Stati Uniti e Cina, emersa dai recenti colloqui a Ginevra.

