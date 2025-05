Cina | Hebei studenti si divertono per alleviare pressione del gaokao

Mentre il gaokao si avvicina, gli studenti di Hebei trovano rifugio nel divertimento! In un momento in cui la pressione è alle stelle, dedicarsi a giochi e attività ludiche diventa fondamentale per alleviare lo stress pre-esame. Questo trend non è solo una fuga temporanea, ma un modo per costruire resilienza e fiducia. Un approccio che potrebbe ispirare anche noi a trovare equilibrio tra impegno e relax. Come affrontiamo le sfide nella vita quotidiana?

L’esame annuale di ammissione alle universita’ della Cina, il gaokao, iniziera’ sabato della prossima settimana. Nella provincia dello Hebei, gli studenti si sono dedicati a giochi spensierati per rilassarsi, alleviare lo stress e aumentare la fiducia in se’ stessi in vista del grande esame. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma623206062320602025-05-30cina-hebei-studenti-si-divertono-per-alleviare-pressione-del-gaokao Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Hebei, studenti si divertono per alleviare pressione del gaokao

Cina: in corso raccolta di sale nello Hebei

Attualmente è in corso la raccolta del sale nello Hebei, nella vasta salina di Caofeidian, Tangshan, una scena vivace e dinamica che coinvolge operai e macchine.

Cerca Video su questo argomento: Cina Hebei Studenti Divertono Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cina a studenti, non andate in Australia

Riporta ansa.it: Continua la tensione tra Cina e Australia innescata dalla crisi del coronavirus. Il ministro dell'Istruzione cinese ha chiesto agli studenti di riconsiderare l'idea di trasferirsi in Australia o ...

In Cina arriva il banco-letto, per il riposino obbligatorio degli studenti

Secondo r101.it: agli studenti, senza farli uscire dall’aula, ma nemmeno senza farli alzare dal banco! Ad Handan, nella provincia settentrionale cinese dell'Hebei, è stato introdotto il banco-letto, un normale banco a ...

Cina: Hebei, studenti internazionali sperimentano cultura tradizionale

romadailynews.it scrive: Gli studenti internazionali della Hebei International School hanno sperimentato la cultura tradizionale cinese durante un evento di scambio culturale. Cliccate per saperne di piu’.