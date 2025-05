Cina-Giappone | progressi sostanziali in colloqui su prodotti acquatici giapponesi

Cina e Giappone stanno facendo passi da gigante nei colloqui sulla sicurezza dei prodotti acquatici. Questo progresso non è solo un segnale di distensione tra i due paesi, ma riflette anche un crescente interesse globale per la sostenibilità e la qualità dei prodotti alimentari. Mentre il mercato si evolve, la trasparenza nelle filiere diventa cruciale. Sarà interessante vedere come queste negoziazioni influenzeranno le esportazioni giapponesi e il panorama marittimo internazionale!

La Cina e il Giappone mercoledi' hanno tenuto a Pechino un nuovo ciclo di colloqui tecnici sulla sicurezza dei prodotti acquatici giapponesi, e le due parti hanno compiuto "progressi sostanziali", secondo la massima autorita' doganale cinese. Avviati su richiesta del Giappone, i colloqui hanno segnato l'ultimo passo di una serie di scambi tecnici avvenuti quest'anno, ha dichiarato oggi l'Amministrazione generale delle dogane.

Monreale conquista l’Asia: afflusso record di turisti da Cina e Giappone

Monreale conquista l’Asia! Il flusso record di turisti da Cina e Giappone racconta di un fascino che va oltre i confini: le meraviglie normanne, come il magnifico Duomo, risuonano in un contesto globale dove il turismo esperienziale è in ascesa.

