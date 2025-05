Cimitero Laurentino bocciato l’ampliamento dei servizi | Amministrazione lontana dai cittadini

La bocciatura dell’ampliamento dei servizi cimiteriali al Laurentino segna un altro passo indietro nella connessione tra amministrazione e cittadini. In un'epoca in cui la cura dei luoghi di memoria è fondamentale per una comunità coesa, questa scelta solleva interrogativi sulla sensibilità delle istituzioni verso le esigenze reali dei romani. La mancanza di dialogo potrebbe allentare ulteriormente i già fragili legami tra politica e popolazione. È tempo di ripensare il nostro approccio alla gestione dei servizi pubblici.

Roma, 30 maggio 2025- Il governo del Municipio Roma Eur non approva documento per ampliamento dei servizi cimiteriali al Laurentino. “ Rimaniamo stupefatti del voto contrario del PD e Sinistra che governano il municipio Roma Eur, che durante il consiglio municipale sul tema hanno bocciato il documento e la richiesta fatta dalla Lega a firma del sottoscritto, che chiedeva migliori servizi e nuovi loculi per il cimitero Laurentino – e quanto dichiara in una nota il Capogruppo della Lega e Consigliere di Roma Capitale del Municipio Roma Eur Piero Cucunato. ” La mozione presentata – evidenzia in una nota il Consigliere Piero Cucunato- era frutto di una richiesta pervenuta dopo una raccolta firme, e dopo numerose segnalazioni ed incontri avuti sul territorio, in cui la cittadinanza aveva manifestato tale esigenza e richiesto di ampliare e aumentare la capienza, all’interno del cimitero Laurentino anche in virtù del nulla osta da parte della sovraintendenza di utilizzare le nuove aree, finora sottoposte a vincolo, per integrare la superficie utili a realizzare nuovi campi di inumazione, nuove aree per tombe di famiglia e nuovi loculi per la tumulazione delle salme”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

