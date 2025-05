Cigno in concerto al Wishlist Roma Fest di Testaccio Estate

Preparati a vivere un'esperienza unica con CIGNO al Wishlist Roma Fest! Il 5 giugno, il talentuoso Diego Cignitti porterà la sua musica alla Città dell’Altra Economia, presentando l'album "Buonanotte Berlinguer". In un contesto estivo di festa e cultura, il suo concerto diventa un'occasione imperdibile per riflettere su temi attuali attraverso le note. Non perdere la chance di essere parte di questa celebrazione musicale che unisce passato e presente!

CIGNO è il progetto del musicista romano Diego Cignitti, che giovedì 5 giugno si esibirà dal vivo durante il Wishlist Roma Fest all'interno della rassegna Testaccio Estate presso la Città dell'Altra Economia. Un concerto per presentare l'ultimo album "Buonanotte Berlinguer". Una celebrazione.

Il risultato è un po' come se Tom Waits e Vinicio Capossela ubriachi, andassero a un concerto dei Nine Inch Nails.

Un concerto, una celebrazione, un rituale tra il sacro e il profano, tra atmosfere psichedeliche post punk, scandite da riff taglienti e ritmiche industrial.