ciclisti in picchiata giù da san luca il portico unesco come una pista

I ciclisti di Bologna hanno riscoperto il portico di San Luca in modo audace e spettacolare: un downhill tra archi storici e panorami mozzafiato! I ragazzi di ‘Bolo.riders’, armati di GoPro, hanno immortalato un’impresa da brivido. Questo evento segna un nuovo trend di avventura urbana, dove la tradizione incontra l’adrenalina. Chi dice che i luoghi storici debbano essere solo ammirati? Scoprite il lato estremo della bellezza!

Il portico più lungo del mondo trasformato in una pista di ‘downhill’. No, l’intelligenza artificiale non c’entra. Si tratta del video dei ragazzi di ‘ Bolo.riders ’ che qualche notte fa, armati di GoPro, si sono lanciati in mountain-bike giù per i quattro chilometri e 666 archi del porticato patrimonio dell’Unesco di Bologna. Un’impresa spericolata che fa discutere. Con il sindaco di Bologna Matteo Lepore che condanna l’impresa e il suo consigliere delegato a Turismo e Grandi Eventi, l’ex Sardina Mattia Santori, che sogna di coinvolgerli in un evento organizzato dal Comune. Se il video con le bici tra curve e impennate nella pagina della community ’Bolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it