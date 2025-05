Ciclismo una Challenge per ricordare Fabrizio Fabbri

Il 3 giugno si ricorda Fabrizio Fabbri, un ciclista che ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore di tutti noi. Per onorare la sua memoria, partecipa alla challenge in suo nome: un'occasione per pedalare insieme, celebrando la passione e la determinazione che lo hanno contraddistinto. In un mondo dove il ciclismo è sempre più sinonimo di comunità e valori umani, unisciti a noi per continuare la sua eredità .

Firenze, 30 maggio 20025 - Martedì 3 giugno sono sei anni dalla morte di Fabrizio Fabbri, un bel campione di ciclismo, per bravura, grinta, carattere, tenacia, e uno splendido esempio come uomo. Siamo stati tante volte in sua compagnia, era orgoglioso della sua famiglia, della moglie Loretta e dei due figli Fabio e Francesco entrambi ex corridori, anche oggi nel ciclismo con ruoli e compiti diversi. Una famiglia esemplare, con Fabrizio che dopo 10 anni come atleta professionista e vittorioso in varie occasioni (tra l’altro 9 Giri d’Italia disputati con tre tappe vinte e due ottimi piazzamenti in classifica) decise di farne altrettanti come direttore sportivo dello squadrone Mapei e di squadre dilettantistiche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo, una Challenge per ricordare Fabrizio Fabbri

