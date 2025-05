Ciclismo l' UAE Team Emirates-XRG su Ayuso | Lui vuole restare e noi lo vogliamo qui

Juan Ayuso, giovane talento del ciclismo, è al centro di un acceso dibattito: restare all'UAE Team Emirates-XRG o cercare nuove strade? La sua insubordinazione durante il Tour de France 2024 ha creato tensioni, ma la squadra lo considera un prezioso asset. In un'epoca in cui le nuove generazioni sfidano i grandi nomi, la questione Ayuso rappresenta una vera prova di leadership per il team e un'opportunità per il futuro del ciclismo. Chi avrà la meglio?

Roma, 30 maggio 2025 - I primi attriti tra Juan Ayuso e l' UAE Team Emirates-XRG sono di vecchia data e risalgono addirittura al Tour de France 2024: all'epoca lo spagnolo, come tutta la squadra era alla corte del re Tadej Pogacar e una sua insubordinazione gli costò degli attriti e la successiva esclusione dalla Vuelta 2024 nonostante gli appelli degli organizzatori e dei tifosi locali. La grande chance per spegnere qualsiasi focolaio e per regalarsi il primo acuto in un Grande Giro è stata offerta dal Giro d'Italia 2025. Un lampo c'è stato, la vittoria della tappa 7, quella del primo esame in salita a Tagliacozzo, ma da quel momento in poi, tra cadute e guai fisici vari, con l'epilogo del ritiro dovuto alla puntura di un calabrone, la Corsa Rosa per Ayuso è diventata un calvario: con annessa concorrenza interna della maglia rosa Isaac Del Toro e successivi altri scricchiolii di una sintonia con l' UAE Team Emirates-XRG che forse non c'è più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo, l'UAE Team Emirates-XRG su Ayuso: "Lui vuole restare e noi lo vogliamo qui"

Giro d'Italia 2025, il diktat dell'UAE Team Emirates-XRG: "Ayuso capitano, ma... "

Il Giro d'Italia 2025 vive momenti di grande tensione, con l'UAE Team Emirates-XRG in prima linea sotto la guida di Ayuso.

Cerca Video su questo argomento: Ciclismo Uae Team Emirates Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giro d'Italia 2025, Del Toro sempre più rosa e leader dell'UAE Team Emirates-XRG; Giro d'Italia: Pedersen cala il poker nella tredicesima tappa, Del Toro rafforza la maglia rosa; Giro d'Italia 2025, la UAE ha deciso? Isaac Del Toro è stato il più forte sinora. Lo difenderemo e lo aiuteremo; GIRO D’ITALIA * CICLISMO: «SAN MICHELE ALL'ADIGE - BORMIO, LA MAGLIA ROSA ISAAC DEL TORO VINCE LA DICIASSETTESIMA TAPPA. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ciclismo, l'UAE Team Emirates-XRG su Ayuso: "Lui vuole restare e noi lo vogliamo qui"

Come scrive msn.com: Il direttore generale Gianetti smentisce le voci di una rottura con lo spagnolo, reduce dal doloroso ritiro dal Giro d'Italia 2025: "Ha speso tanto nella prima parte dell'anno e forse l'ha pagato" ...

Ciclismo: Giro d'Italia, Del Toro: "Volevano che soffrissi ma li ho spaventati"

Riporta napolimagazine.com: Isaac Del Toro (Uae Team Emirates) , attuale maglia rosa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in sala stampa al termine della tappa Biella-Champoluc: "L'altro giorno tanti corridori di classifica hanno ...

Un Anno Fa…UAE Team Emirates, Mauro Gianetti fissa l’obiettivo: “Tadej ha l’età giusta e si è allenato alla grande, può fare doppietta Giro-Tour”

Da msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...