Cicerale | una Giornata Ecologica nel segno dell’educazione ambientale e della partecipazione

Cicerale ha dato il via a un’importante Giornata Ecologica, un evento che segna l'unione tra educazione ambientale e partecipazione comunitaria. In un momento storico in cui la sostenibilità è al centro del dibattito globale, iniziative come queste rappresentano un passo fondamentale verso un futuro più verde. Interessante notare come il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni possa fare la differenza: l’educazione è la chiave per un cambiamento duraturo!

Cicerale, 29 maggio 2025 – Si è svolta questa mattina la Giornata Ecologica promossa dal Comune di Cicerale, in collaborazione con Legambiente Torchiara "Ancel Keys" e Nappi Sud S.r.l., con il coinvolgimento attivo dell'I.O. Vico de Vico. Un appuntamento che ha unito scuola, istituzioni e.

Come scrive salernotoday.it: Protagonisti della mattinata, gli studenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, impegnati in una passeggiata ecologica tra le vie del borgo.

Si legge su infocilento.it: Un appuntamento che ha unito scuola, istituzioni e cittadini attorno a un obiettivo comune: prendersi cura dell’ambiente e promuovere una cultura della sostenibilità ...

Cicerale promuove la sostenibilità ambientale con la “Giornata Ecologica”

Come scrive infocilento.it: Un’occasione concreta per fare la differenza e dimostrare che la cura dell’ambiente parte dai piccoli gesti quotidiani.