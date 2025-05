Ci hanno derubato di giorno mentre si correva la tappa ero con i miei figli Per Roglic questo Giro d’Italia è stato un dramma | il racconto della moglie

Il Giro d’Italia 2025 si tinge di dramma per Primoz Roglic: mentre il ciclista combatteva sulle strade italiane, la sua famiglia ha subito un furto in pieno giorno. La moglie Lora Klinc ha condiviso la sua angoscia, mettendo in luce come lo sport possa essere oscurato da eventi tragici. Un episodio che ci ricorda quanto sia fragile la sicurezza anche in momenti di grande celebrazione. Scopri perché la resilienza è fondamentale, dentro e fuori dalla corsa.

Le difficoltà per Primoz Roglic al Giro d’Italia 2025 non si sono limitate all’aspetto sportivo. Infatti, sua moglie Lora Klinc ha rivelato che la loro famiglia è stata vittima di un furto durante la competizione. La donna, sposata con lo sloveno dal 2019, ha raccontato al quotidiano sloveno Siol che il furto con scasso è avvenuto mentre si correva la cronometro da Lucca a Pisa, il 20 maggio scorso, decima tappa del Giro. Quel giorno era già cominciato male per Roglic, che era scivolato sull’asfalto bagnato durante la ricognizione, prima ancora della gara, subendo così la sua seconda caduta dopo quella avvenuta nella tappa precedente su sterrato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ci hanno derubato di giorno mentre si correva la tappa, ero con i miei figli”. Per Roglic questo Giro d’Italia è stato un dramma: il racconto della moglie

Pagelle Giro d'Italia 2025: Ayuso-del Toro, che coppia per la UAE. Roglic in difesa, bene Tiberi e Ciccone

Nella settima tappa del Giro d'Italia 2025, le emozioni non sono mancate. Juan Ayuso ha brillato, dimostrando di essere in grande forma dopo un inizio incerto.

