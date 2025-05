Choc in centro donna aggredita da una baby gang | insulti sputi e lancio di pietre

Foggia si risveglia con un episodio inquietante: una donna aggredita da una baby gang nel cuore della città. Insulti, sputi e lancio di pietre non sono solo atti di violenza, ma un segnale allarmante di degrado sociale. Questo triste episodio riporta l’attenzione su un fenomeno crescente che minaccia la sicurezza urbana. È ora di riflettere su come proteggere i cittadini e restituire dignità alle strade. Cosa possiamo fare per fermare questa spirale di violenza?

Insulti, sputi e lancio di pietre: una vera e propria aggressione e violazione di libertà patita da una professionista foggiana che ha avuto la sfortuna di incontrare una baby-gang, composta da ragazzi e ragazze, lungo le vie e le piazze del centro storico di Foggia.

