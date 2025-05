Chiusura per lavori della ferrovia Roma Nord previste navette verso le stazioni ferroviarie

La chiusura per lavori della ferrovia Roma Nord segna un momento cruciale per il potenziamento dei trasporti nel Lazio. Durante il raddoppio dei binari, le navette collegheranno le città con le stazioni ferroviarie vicine, rispondendo alle richieste di sindaci e pendolari. Questo intervento non solo migliorerà l'efficienza del servizio, ma rappresenta anche un passo importante verso una mobilità sostenibile e interconnessa. Rimanete aggiornati sul progresso di questo progetto!

I sindaci ed i pendolari sono stati ascoltati. Durante i lavori di raddoppio dei binari della ferrovia Roma Nord saranno attivate delle navette che collegheranno le città interessate dalla linea con le più vicine stazioni dei treni. L'incontro in Regione Lazio Giovedì 29 maggio i sindaci dei.

Chiusura per lavori della ferrovia Roma Nord, previste navette verso le stazioni ferroviarie

