Chiuso il Bar Family a Milano aggressioni violente all' interno del locale frequentato da pregiudicati

Il Bar Family di Milano chiude per 15 giorni a causa di violenze e pregiudicati all'interno. Questo episodio mette in luce un problema più ampio: la sicurezza nei luoghi di socialità. In un periodo in cui la città cerca di riprendersi da anni di difficoltà, è fondamentale garantire spazi sicuri per tutti. La decisione del Questore Bruno Megale segna un passo verso una Milano più sicura. Quanto pesa la reputazione di un locale sulla comunità?

Il Bar Family di Milano chiuso per 15 giorni: frequentato da pregiudicati e teatro di aggressioni. Decisione del Questore Bruno Megale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Chiuso il "Bar Family" a Milano, aggressioni violente all'interno del locale frequentato da pregiudicati

Cerca Video su questo argomento: Chiuso Bar Family Milano Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

‘Ndrangheta a Milano: chiuso il bar della moglie di Rocco Papalia. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Chiuso a Milano un bar teatro di un'aggressione e frequentato da clienti con precedenti

Da milanotoday.it: Frequentato da numerosi clienti con precedenti, teatro di un'aggressione violenta e un'altra sospensione della licenza, nel 2024, per motivi simili, quando la gestione era diversa. È il "bilancio" ...

Clienti con precedenti e aggressioni: sospesa la licenza del bar Family

Scrive primamilanoovest.it: Chiusura per 15 giorni per il bar Family a Milano dove gli agenti di Polizia hanno trovato per più volte clienti con precedenti penali e dove è avvenuta un'aggressione. Clienti con precedenti e aggres ...

Spacciatori seduti ai tavolini del bar, chiuso un locale di Milano

Si legge su milanotoday.it: A inizio aprile gli agenti della Squadra Mobile di Milano hanno notato un uomo seduto a un tavolo del locale, l'hanno visto alzarsi, dirigersi verso la sua auto e prendere qualcosa per poi incontrare ...