Chirico su Conte | Mi sbagliavo non è così juventino Elkann ferito dal rifiuto

"> Napoli – Dopo la conferma di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, il giornalista juventino Marcello Chirico è intervenuto a Radio Crc per commentare l’evoluzione di una vicenda che per settimane lo aveva visto convinto del ritorno del tecnico salentino alla Juventus. «Io ridirei le stesse cose che ho detto ovunque su Conte e la Juve», ha dichiarato Chirico. «Tutte le notizie portavano in quella direzione. Ho fatto un solo errore: oltre alle notizie, io che un pochino conoscevo Conte, davo per sicuro che di fronte a una richiesta della Juve sarebbe assolutamente venuto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com