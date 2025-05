Chieti pubblicati gli elenchi di scrutatori e presidenti di seggio per i referendum dell’8 e 9 giugno

Il Comune di Chieti ha finalmente reso noti gli elenchi degli scrutatori e dei presidenti di seggio per i prossimi referendum dell'8 e 9 giugno. Questo è un passo cruciale nel processo democratico, che ci ricorda quanto sia importante la partecipazione attiva dei cittadini. In un periodo in cui il coinvolgimento nelle decisioni politiche sta crescendo, chi saranno gli scrutatori di quest'importante appuntamento? Scopriamo insieme come si stanno preparando per questa sfida!

Il Comune di Chieti ha comunicato gli elenchi degli scrutatori, nominati dalla Commissione elettorale comunale, ordinati alfabeticamente e per sezione, e l’elenco dei presidenti di seggio, nominati dalla Corte d’Appello in occasione dei referendum dell'8 e 9 giugno prossimi. Per consultare. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Chieti, pubblicati gli elenchi di scrutatori e presidenti di seggio per i referendum dell’8 e 9 giugno

Chieti, pubblicati gli elenchi di scrutatori e presidenti per i referendum dell’8 e 9 giugno. Ecco i nomi

Il Comune di Chieti ha pubblicato gli elenchi degli scrutatori e presidenti nominati per i referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno.

Cerca Video su questo argomento: Chieti Pubblicati Elenchi Scrutatori Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Notizie > Scrutatori e presidenti, ecco i nominati; Chieti, pubblicati gli elenchi di scrutatori e presidenti per i referendum dell'8 e 9 giugno. Ecco i nomi; Si è costituito a Ortona il comitato cittadino per i referendum dell'8 e 9 giugno. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Catanzaro, pubblicati gli elenchi degli scrutatori per i referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno I NOMI

Lo riporta msn.com: La Commissione elettorale comunale ha proceduto alla nomina dei 297 scrutatori e dei 50 scrutatori supplenti che saranno impegnati nei seggi in occasione del ...

Pubblicati sul portale del Comune gli elenchi degli scrutatori per i referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno

Da catanzaroinforma.it: La Commissione elettorale comunale ha proceduto alla nomina dei 297 scrutatori e dei 50 scrutatori supplenti che saranno impegnati nei seggi in occasione del referendum dell’8 e 9 giugno prossimi.

Chieti, Referendum 2025, avviso per scrutatori

Riporta abruzzonews24.com: Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:La Commissione elettorale informa che in occasione dei Referendum dell’8 e 9 giugno 2025, nominerà il numero ...