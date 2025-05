Chieti l’impianto sportivo di Strada Vallone Fagnano sarà intitolato a Pino Bevilacqua

Chieti celebra la sua storia sportiva! L'impianto di Strada Vallone Fagnano verrà intitolato a Pino Bevilacqua, un simbolo del calcio a 5 che ha ispirato generazioni di atleti. La decisione della giunta comunale sottolinea l'importanza del legame tra sport e comunità. In un’epoca in cui il ritorno ai valori locali è più forte che mai, questa dedica rappresenta un tributo alla passione e all'impegno di chi ha fatto grande lo sport nella nostra città

La giunta comunale ha approvato all’unanimità la delibera che dà il via all’iter per intitolare l’impianto sportivo di Strada Vallone Fagnano a Pino Bevilacqua, storico presidente dell’Asd Es Chieti Calcio a 5 e figura centrale dello sport cittadino per oltre vent’anni. «Si tratta di un giusto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Chieti, l’impianto sportivo di Strada Vallone Fagnano sarà intitolato a Pino Bevilacqua

