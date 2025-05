Chiede di pernottare in un b&b del centro ma per rubare attrezzi da lavoro | denunciata

Un tentativo di furto sorprendente ha scosso il centro storico, dove una donna ha cercato di pernottare in un B&B con l'intento di derubare attrezzi da lavoro. Questo episodio mette in luce un fenomeno crescente: l'uso di strutture ricettive come copertura per attività illecite. È un chiaro richiamo a vigilare e segnalare anomalie nel proprio quartiere, perché la sicurezza è un affare di tutti!

Nella tarda mattinata, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante sono intervenuti nel centro storico della città , in seguito alla segnalazione di un furto in atto. A seguito della chiamata al 112 di un 69enne, domiciliato nello stesso stabile dove gestisce un'attività .