Preparati a un viaggio nel tempo il 7 giugno 2025! Chiara Maffeis salirà sul palco del Teatro Sociale di Como per festeggiare con un concerto speciale, unendo la musica alla storia. Questo evento non è solo un compleanno, ma un tributo a una tradizione che affonda le radici nel 1764. Un'occasione imperdibile per riscoprire la bellezza della musica da camera in un contesto unico e affascinante!

La Società Palchettisti del Teatro Sociale di Como è felice di annunciare che il 7 giugno 2025 si terrà l’ormai tradizionale concerto di “compleanno”, organizzato insieme ad AsLiCo, per celebrare la ricorrenza dell’Atto Notarile redatto in data 07061764. Il concerto da Camera nella Sala Bianca. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Chiara Maffeis in concerto al Teatro Sociale per il compleanno dei Palchettisti

Tre secoli in concerto al Teatro Verdi

Tre secoli in concerto al Teatro Verdi: un viaggio nel tempo attraverso le melodie di Mendelssohn, Weill e la contemporaneità di Cristian.

