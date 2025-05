Chiara… Lui l’ha sentita Garlasco spunta un altro testimone | cosa è venuto fuori adesso

A diciotto anni dall'omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco torna a far discutere: un nuovo testimone si fa avanti, riaccendendo speranze di verità. In un’epoca in cui la giustizia sembra spesso incerta, il mistero avvolge ancora questa tragica vicenda, sollevando dubbi su una sentenza ritenuta definitiva. Quali segreti nasconde realmente quella notte? La ricerca della verità continua, attirando l'attenzione di molti.

A diciotto anni dall'omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco continua a scuotere l'opinione pubblica, alimentando interrogativi irrisolti e nuove ipotesi investigative. Nonostante le sentenze emesse e la lunga detenzione inflitta al fidanzato della vittima, Alberto Stasi, la sensazione diffusa è che vi siano ancora zone d'ombra, elementi trascurati e figure rimaste nell'ombra che potrebbero gettare una luce diversa sull'intera vicenda. Nelle ultime settimane è emerso un nuovo dettaglio che rischia di riaprire il fronte dell'inchiesta. All'interno di alcune carte legate a indagini difensive disposte dai legali di Stasi, si fa riferimento all'esistenza di un testimone mai ascoltato ufficialmente dagli inquirenti: un uomo anziano, che si sarebbe presentato nel gennaio del 2016 in un negozio di autoricambi della famiglia Stasi, affermando di essere a conoscenza della verità sull'omicidio di Chiara.

