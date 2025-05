Chiara Ferragni | Mai uomini che maltrattano la mia famiglia e gli amici frecciatina per l’ex marito Fedez?

Chiara Ferragni non le manda a dire! In una recente intervista a Cosmopolitan Turchia, l'imprenditrice ha ribadito un concetto chiaro: mai uomini che maltrattano la mia famiglia e i miei amici. Questo messaggio potente risuona in un'epoca in cui il rispetto e la dignità nelle relazioni personali sono più che mai essenziali. La sua determinazione è un invito a riflettere su come vogliamo essere trattati, sia nella vita privata che nel lavoro.

L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni si racconta in una lunga intervista rilasciata a Cosmopolitan Turchia e spunta una frecciatina, forse, per l’ex marito Fedez. Chiara Ferragni, nuova frecciatina per Fedez?. In una lunga intervista a Cosmopolitan Turchia Chiara Ferragni si racconta; l’influencer parla della sua azienda, di cui ora detiene il 99,8%, della maternità, del periodo buio affrontato lo scorso anno. Ma non manca quella che, a qualcuno, è sembrata una bordata all’ex marito Fedez. “Ciò che risaltava di più era il senso di controllo. Era molto strano non avere voce in capitolo su un marchio che portava il mio nome. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chiara Ferragni: ”Mai uomini che maltrattano la mia famiglia e gli amici”, frecciatina per l’ex marito Fedez?

“Finita la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, lei è incazza** come poche volte prima”: l’indiscrezione sul sito MowMag

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati, e la fashion blogger è "incazzata come poche volte" secondo indiscrezioni riportate da MowMag.

