Chiara Ferragni in abito a corsetto e smeraldi vintage una visione made in Italy

Chiara Ferragni ha incantato tutti con il suo abito a corsetto e smeraldi vintage, dimostrando che l'eleganza non conosce tempo. La cena per i vincitori del Camera Moda Fashion Trust Grant 2025 ha brillato di stile grazie a lei. Questo look non è solo un tributo al Made in Italy, ma anche un segnale: la moda sta tornando alle radici, riscoprendo il fascino dei materiali e della tradizione. Un vero inno alla bellezza!

Elegante e sensuale, Chiara Ferragni ha partecipato alla cena per celebrare i vincitori della Camera Moda Fashion Trust Grant 2025 e no, non è passata inosservata. Per l’occasione, l’imprenditrice digitale ha indossato una creazione made in Italy, con gioielli vintage. Una vera visione nel suo abito a corsetto, impreziosito da smeraldi. Semplicemente impeccabile. L’abito a corsetto di Salvatore Burgio. Dopo un periodo lontano dai riflettori, Chiara Ferragni è ormai tornata a pieno ritmo nel mondo della moda, suo primo grande amore. E l’unico, al momento, a giudicare dalle ultime indiscrezioni sulla fine della love story con Tronchetti Provera. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chiara Ferragni in abito a corsetto e smeraldi vintage, una visione made in Italy

“Finita la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, lei è incazza** come poche volte prima”: l’indiscrezione sul sito MowMag

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati, e la fashion blogger è "incazzata come poche volte" secondo indiscrezioni riportate da MowMag.

