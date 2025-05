Chiamamifaro pubblica il nuovo singolo Acqua passata

Oggi è il giorno di "Acqua passata", il nuovo singolo di chiamamifaro che ci immerge in sonorità fresche e testi evocativi. Questo brano, che anticipa l'atteso EP "Lost & Found", invita a riflettere sul valore del passato e delle esperienze vissute. In un'epoca in cui la nostalgia è tornata di moda, questo brano è un ottimo spunto per riscoprire le emozioni che ci definiscono. Non perderti il videoclip!

Fuori oggi Acqua passata, il nuovo singolo di chiamamifaro accompagnato da videoclip e che anticipa l’EP Lost & Found. È disponibile da oggi Acqua passata (NigiriSony Music Italy), il nuovo singolo di chiamamifaro accompagnato da videoclip e che anticipa l’EP Lost & Found, in uscita il 6 giugno e disponibile in pre save e pre order. chiamamifaro torna con un brano che profuma di estate ma lascia in bocca il sapore dolce amaro di ciò che è stato. Tutti i momenti diventano “acqua passata”, scrive la giovane songwriter, anche quelli più belli. Rimane solo una notte d’estate mentre il resto viene cancellato come una mareggiata fa con le scritte sulla sabbia. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Chiamamifaro pubblica il nuovo singolo Acqua passata

Dopo Amici, ecco il nuovo Ep di Chiamamifaro: “Lost & Found” esce il 6 giugno

Dopo il successo di "Amici", Chiamamifaro, l'artista bergamasca Angelica Gori, annuncia il suo nuovo EP "Lost & Found", in uscita il 6 giugno.

Cerca Video su questo argomento: Chiamamifaro Pubblica Nuovo Singolo Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Chiamamifaro annuncia il nuovo Ep Lost & Found; Lost & Found è il nuovo EP di chiamamifaro; Notizia bellissima per l’ex allieva di Amici: al settimo cielo dopo il talent; Chiamamifaro lancia il nuovo singolo estivo Acqua Passata. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chiamamifaro lancia il nuovo singolo estivo “Acqua Passata”

Segnala msn.com: Scopri 'Acqua Passata', il nuovo singolo di Chiamamifaro, un inno estivo tra malinconia e ritmo incalzante. Disponibile dal 30 maggio.

Chiamamifaro, il 6 giugno esce il nuovo ep Lost & Found

Scrive msn.com: Il 6 giugno arriva Lost & Found, il nuovo ep di chiamamifaro, prodotto da Nigiri e distribuito da Sony Music Italy. Dopo i singoli Perché?, O.M.G. (ANSA) ...

Lost & Found è il nuovo EP di chiamamifaro

spettacoli.tiscali.it scrive: Milano, 22 mag. (askanews) - Il 6 giugno arriva Lost & Found il nuovo EP di chiamamifaro, prodotto da Nigiri e distribuito da Sony Music ...